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Dupla de criminosos rouba joalheria na Rússia

Em poucos segundos, os suspeitos levaram joias de ouro; segundo autoridades, o prejuízo passa de R$ 100 mil

Alerta Brasil|Do R7

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Uma dupla de criminosos foi flagrada por câmeras de segurança roubando uma joalheria dentro de um shopping na Rússia.

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