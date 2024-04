Exclusivo: brasileiro fala de momentos de tensão durante terremoto em Taiwan

Alto contraste

O brasileiro James Chuang, que mora em Taiwan, contou com exclusividade à Record News como se protegeu do terremoto que assustou o país na manhã desta quarta-feira (3). "Eu moro em um bairro moderno, então os prédios são feitos para aguentar os tremores", disse. Ele conta que, mesmo assim, procurou um apito, caso precisassechamar a atenção do resgate sob os escombros.