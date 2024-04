Embalagens de café vão passar a informar a quantidade de cafeína e o ponto da torra

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As produtoras de café terão que colocar mais informações nas embalagens, como o ponto da torra, a espécie predominante do fruto e a quantidade de cafeína presente. A medida, aprovada no ano passado, entra em vigor em julho e tem como objetivo monitorar a qualidade do produto entregue aos consumidores. Segundo a Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café), em 2023, a indústria nacional consumiu mais de 21 milhões de sacas de café.