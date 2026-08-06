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SP: surto de sarampo gera risco de reintrodução do vírus

Alta concentração da população e baixa cobertura vacinal contribuem para cenário

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Um recente surto de sarampo na região metropolitana de São Paulo tem gerado preocupação. Infectologista tira dúvidas.

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