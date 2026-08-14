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Senado aprova protocolo para urgências cardiovasculares no SUS

Doenças do coração causam 31% das mortes no país

Link Record News|Do R7

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O Senado Federal aprovou recentemente um protocolo destinado a urgências cardiovasculares no SUS. Em entrevista ao 'Link News', o cardiologista Álvaro Paiva, do Hospital Moriah, esclarece mitos e verdades sobre as doenças do coração.

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