Senado aprova protocolo para urgências cardiovasculares no SUS

O Senado Federal aprovou recentemente um protocolo destinado a urgências cardiovasculares no SUS. Em entrevista ao 'Link News', o cardiologista Álvaro Paiva, do Hospital Moriah, esclarece mitos e verdades sobre as doenças do coração.



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