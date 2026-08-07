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Sobe para 23 o total de casos de sarampo no estado de SP

Espera por vacina varia de 15 minutos a 2 horas; novas doses são enviadas aos postos

News das 19h|Do R7

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A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou um aumento nos casos de sarampo, com 23 registros, principalmente na capital, Guarulhos e São Bernardo do Campo.

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