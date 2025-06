Casamento no hospital: noivos oficializam união dentro de hospital no Rio de Janeiro

Um casal transformou um momento difícil em uma celebração inesquecível ao oficializar a união em um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro . Internada após uma crise na vesícula, Bruna da Costa Santos precisou adiar o casamento planejado, mas com o apoio da equipe do hospital Realengo, a cerimônia aconteceu na enfermaria, com direito a corredor decorado, bolo, docinhos e até disputa pelo buquê.



A celebração emocionou pacientes e funcionários, que organizaram tudo como forma de humanização e carinho. Bruna recebeu alta logo após a entrevista e, com uma declaração do hospital, conseguiu remarcar a festa tradicional com os fornecedores. Agora, o casal aguarda a nova data para viver o tão sonhado dia com saúde e ainda mais histórias para contar.