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Rússia rejeita proposta de cessar-fogo no Mar Negro

Kiev e Moscou intensificaram ataques na região, elevando preços mundiais dos grãos

Conexão Record News|Do R7

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A Rússia recusou uma proposta de cessar-fogo no Mar Negro em meio ao aumento das tensões na região. Nas últimas semanas, tanto Moscou quanto Kiev intensificaram os ataques contra navios comerciais, o que resultou na elevação global dos preços dos grãos. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Ucrânia de terrorismo contra embarcações, sem mencionar suas próprias ações militares.

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