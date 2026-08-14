Rússia rejeita proposta de cessar-fogo no Mar Negro
Kiev e Moscou intensificaram ataques na região, elevando preços mundiais dos grãos
A Rússia recusou uma proposta de cessar-fogo no Mar Negro em meio ao aumento das tensões na região. Nas últimas semanas, tanto Moscou quanto Kiev intensificaram os ataques contra navios comerciais, o que resultou na elevação global dos preços dos grãos. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Ucrânia de terrorismo contra embarcações, sem mencionar suas próprias ações militares.
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