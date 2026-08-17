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Navio nazista da Segunda Guerra Mundial aparece em rio da Europa

Danúbio passa pelo menor nível já registrado e revela cenário histórico

News das 10|Do R7

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Destroços de antigos navios de guerra nazistas surgiram em meio ao menor nível já registrado no rio Danúbio.

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