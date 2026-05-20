Brasil lança ecossistema de inteligência artificial generativa

O primeiro ecossistema comercial brasileiro de inteligência artificial generativa, que deve auxiliar o serviço público, foi lançado em Brasília. O ecossistema, que é usado pelo governo do Piauí há um ano, agora fica disponível para outros estados e municípios brasileiros.



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