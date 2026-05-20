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Brasil lança ecossistema de inteligência artificial generativa

Sistema foi criado em parceria público-privada; programa integra estratégia de soberania digital

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O primeiro ecossistema comercial brasileiro de inteligência artificial generativa, que deve auxiliar o serviço público, foi lançado em Brasília. O ecossistema, que é usado pelo governo do Piauí há um ano, agora fica disponível para outros estados e municípios brasileiros.

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