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Assistentes de IA têm sido burlados por meio de comandos ocultos

'Prompt injections' são utilizados para dar instruções para ferramentas

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Comandos ocultos, que permanecem camuflados em documentos, podem ser lidos por modelos de inteligência artificial e sabotar respostas.

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