Após prender suspeito de ser mandante, polícia tenta identificar envolvidos na execução de mulher baleada com 13 tiros De acordo com a investigação, Bianca Santos Villaça recebeu ameaças de agiota antes de ser atacada na porta de casa na frente da família Rio de Janeiro|Do R7 03/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h00 )

Produtora cultural foi baleada na porta de casa na frente da família RECORD

A mulher que morreu após levar 13 tiros será enterrada em um cemitério do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3). A polícia prendeu o suspeito de ser o mandante do crime, mas ainda tenta identificar os envolvidos na execução.

A produtora cultural Bianca Santos Villaça Caetano, de 36 anos, foi atacada na porta de casa, em Sulacap, na zona oeste, na frente do marido e dos filhos, no último dia 20.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que a mulher foi surpreendida por um homem encapuzado. O atirador ainda abriu a porta do carro em que a vítima estava para fazer disparos à queima-roupa.

Bianca foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. A paciente ficou 12 dias internada. Na segunda (1º), a morte dela foi confirmada pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde).

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por uma dívida financeira. O suspeito de ser o mandante do crime foi preso dois dias depois do ataque a tiros.

Segundo a polícia, o homem é um fotógrafo que atuava como agiota e que fez ameaças à Bianca por mensagens antes do crime.

Inicialmente, ele iria responder por tentativa de homicídio. No entanto, a Polícia Civil informou que a tipificação será alterada para homicídio após a morte da vítima.

A 33ª DP (Realengo) está à frente das investigações. Os agentes tentam identificar e prender o autor dos disparos e outros envolvidos na ação criminosa.

