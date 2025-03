Produção de chocolate artesanal no Vale do Ribeira (SP): tradição e inovação Parceria entre Governo e produtores deve ajudar a melhorar o cultivo Vale do Ribeira em Foco|Do R7 31/03/2025 - 14h30 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Explore a rica tradição e inovação na produção de chocolate artesanal no Vale do Ribeira (SP), onde a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) e a família Guarim estão revitalizando a cultura do cacau.

Descubra como o cacau, cultivado na região, é transformado em chocolate de alta qualidade, mantendo as características naturais das amêndoas. A iniciativa busca valorizar a cadeia produtiva local, integrando especiarias e frutas da Mata Atlântica.

Conheça o processo de produção, desde a fermentação até a temperagem e o impacto do programa Cacau SP na economia local.