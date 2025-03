Única indústria no Brasil: chá preto de Registro (SP) é referência nacional Há três gerações, família Amaya cultiva e processa chá, mantendo viva tradição histórica Vale do Ribeira em Foco|Do R7 24/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h05 ) twitter

Explore a fascinante história da produção de chá no Brasil, iniciada por imigrantes japoneses no início do século XX. Descubra como a família Amaya, há três gerações, cultiva e processa chá em Registro (SP) mantendo viva uma tradição centenária.

Conheça o impacto das mudanças climáticas na produção e a evolução da marca Amaya, que diversificou seus produtos para atender ao mercado crescente de chás no Brasil.

Acompanhe o processo desde a colheita até a embalagem e veja como a empresa investe em inovação e sustentabilidade, preservando a Mata Atlântica e promovendo um estilo de vida saudável.