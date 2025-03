Flagrante: criminoso armado rouba alianças, mas PM chega na hora, atropela moto e atira em SP

Um suspeito foi baleado enquanto tentava roubar as alianças de um casal, na região do Guarapiranga, zona sul de São Paulo, por volta de 11h30 deste domingo (16).

Segundo a PM (Polícia Militar), o criminoso, que se passava por entregador de comida por aplicativo, roubou um casal e foi pego em flagrante por uma equipe da 4ª Companhia do 37° Batalhão.

Durante a abordagem, o suspeito tentou atirar contra os policiais, que revidaram. Os agentes não se feriram.

Com o suspeito, além da arma que ele usava no roubo, foram encontradas mais cinco alianças. A moto do crime também tinha registro de furto.

O suspeito foi socorrido e levado para um hospital da região. Não há informação sobre seu estado de saúde.

O caso foi registrado no 11° Distrito Policial de Santo Amaro.

A apuração é de Rodrigo Balbino, da Agência RECORD.