Jayme Martins de Oliveira Neto toma posse no Tribunal de Justiça de São Paulo

Nesta quinta-feira (10), o Tribunal de Justiça de São Paulo empossou três novos desembargadores, entre eles, Jayme Martins de Oliveira Neto. Natural de Monte Aprazível, no interior de São Paulo, o magistrado construiu uma sólida carreira no Judiciário paulista.



Nascido em 1965, formou-se em direito em 1989 pelas Faculdades Metropolitanas Unidas e, posteriormente, concluiu o mestrado em direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Durante sua carreira, atuou em diferentes comarcas do estado, passando por Tietê, Rancharia, Santos e São Paulo. Em 2019, foi removido ao cargo de juiz substituto em 2º Grau.



No mesmo dia, também foram empossados os desembargadores Alexandre David Malfatti e Marcus Vinicius Rios Gonçalves.