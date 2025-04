Marcus Vinicius Rios Gonçalves toma posse no Tribunal de Justiça de São Paulo

Nesta quinta-feira (10), o Tribunal de Justiça de São Paulo empossou três novos desembargadores, entre eles, Marcus Vinicius Rios Gonçalves. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, Marcus Vinicius Rios Gonçalves nasceu em 1966 e formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na turma de 1988.



Iniciou sua vida profissional como promotor de Justiça, função que exerceu entre 1990 e 1991. No mesmo ano, ingressou na Magistratura, sendo nomeado juiz substituto da 4ª Circunscrição Judiciária, com sede em Osasco. Ao longo de sua trajetória, atuou em diversas comarcas, incluindo Juquiá, Registro e a Capital paulista, sempre com atuação reconhecida por sua seriedade e preparo técnico. Em 2019, foi removido ao cargo de juiz substituto em 2º Grau.



No mesmo dia, também foram empossados os desembargadores Jayme Martins de Oliveira Neto e Alexandre David Malfatti.