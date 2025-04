Vídeo flagra dupla armada rendendo frentista durante assalto a posto de combustíveis em Osasco (SP)

Uma dupla de criminosos foi flagrada ao assaltar um posto de combustíveis em Osasco , na região metropolitana de São Paulo, na manhã deste domingo (20). A câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento em que os suspeitos chegam em uma moto e anunciam o roubo.



Um deles desce armado do veículo, rende um funcionário e pede para que ele abra uma porta. O indivíduo pega alguns itens do local, revista o frentista e foge na sequência com o comparsa. A ação durou cerca de um minuto. A Polícia Militar foi acionada e não soube dizer o que foi levado durante o assalto.



A apuração é de Khauan Wood e Letícia Assis, da Agência RECORD