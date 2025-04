Polícia Militar encontra metralhadora dentro de carro em Osasco

Criminosos foram presos com uma metralhadora , em Osasco , na região metropolitana de São Paulo. Os policiais receberam uma denúncia de que um veículo estava com uma arma longa guardada no porta-malas.



Os agentes começaram as buscas e encontraram o carro com dois suspeitos. Ao realizarem a revista no veículo, a PM encontrou a metralhadora 9 milímetros de fabricação caseira. Os suspeitos seguem presos.