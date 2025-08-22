Casos de síndrome respiratória grave continuam em queda no Brasil, diz InfoGripe Apenas o Amazonas apresentou sinal de aumento do número de casos em crianças de até dois anos Saúde|Do R7 22/08/2025 - 10h19 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h19 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) estão em queda no Brasil, segundo o boletim InfoGripe.

Apenas o Amazonas registrou aumento de casos em crianças de até dois anos.

O Nordeste e Centro-Sul apresentam aumento de SRAG em crianças de 2 a 14 anos, associado ao rinovírus.

Seguindo a recomendação da Fiocruz, a população deve manter a vacinação contra Covid-19 atualizada. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Quase 160 mil casos foram registrados desde o começo do ano Tony Winston/Agência Brasília - Arquivo

Os casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) por VSR (vírus sincicial respiratório) e influenza A no Brasil estão em queda segundo o boletim InfoGripe dessa quinta-feira (21), da Friocruz . Apenas o Amazonas apresentou sinal de aumento do número de casos em crianças de até dois anos.

Segundo a Fiocruz, o cenário atual indica que as ocorrências em níveis moderado a muito alto em alguns estados das regiões Norte, Nordeste e Cntro-Sul, mesmo com a queda entre crianças pequenas na maior parte do país.

O boletim aponta uma manutenção do quadro de aumento no número de casos de SRAG em crianças e adolescentes de 2 a 14 anos no Nordeste e no Centro-Sul associados ao rinovírus — que causa a maioria dos resfriados comuns.

“Além disso, ainda se observa um leve aumento de SRAG entre os idosos a partir de 65 anos por Covid-19, no Amazonas e na Paraíba. Ceará e Rio de Janeiro também apresentam um aumento nas notificações por Covid-19 nas últimas semanas, porém ainda sem causar impacto na tendência geral dos casos de SRAG”, detalha.

A pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do InfoGripe, destaca a importância da população ter a vacinação contra a Covid-19 atualizada. “Em relação às crianças e aos adolescentes, se apresentarem sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é que fiquem em casa e evitem ir à escola, evitando transmitir esses vírus respiratórios a outras crianças”, pontua.

Desde o começo do ano, foram notificados 159.663 casos de SRAG, sendo 85.237 (53,4%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 55.175 (34,6%) negativos e pelo menos 8.851 (5,5%) aguardando resultado laboratorial.

Separação por estados

O boletim InfoGripe aponta que nenhuma das 27 unidades da federação apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo até o momento. Entretanto, 18 delas estão com níveis de alerta, risco ou alto risco. São elas: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

