5 dicas para higienizar bem o cordão umbilical do seu bebê Após o nascimento da criança, o coto umbilical ainda persiste por aproximadamente 20 dias e é necessário tomar cuidado para evitar infecções

A higienização do coto umbilical é uma oportunidade para os pais criarem e reforçarem vínculos afetivos com o recém-nascido Freepik

O cordão umbilical é essencial para o desenvolvimento do feto enquanto este ainda está na barriga da mãe. Afinal, ele é o responsável por fornecer nutrientes e oxigênio para o bebê durante o período de gestação. Porém, após o nascimento, uma pequena parte do cordão umbilical permanece presa à criança: o coto umbilical — que cai sozinho após aproximadamente 20 dias.

Durante este intervalo é extremamente importante que os pais higienizem o local constantemente para evitar qualquer tipo de infecção. Confira 5 dicas que os especialistas de Pampers separaram para você:

Limpe o coto com uma bola de algodão molhada limpa ou cotonete em cada troca de fralda; Tenha um cuidado especial com a área na base do cordão mais próxima ao umbigo. Faça movimentos suaves para remover todos os resíduos úmidos que podem ter se acumulado lá; Certifique-se de permitir que o ar chegue ao coto do cordão: escolha fraldas com recorte - ou dobre a borda de uma fralda regular - e evite roupas apertadas em torno da barriga do seu bebê; É recomendado que a higienização seja feita com água ou sabonete suave, caso tenha contato com urina ou fezes. Além disso, é contraindicado a utilização constante de álcool ou antissépticos, já que podem causar irritações na pele do bebê. Não force o desprendimento do coto umbilical porque é um processo natural do desenvolvimento da criança; aguarde pacientemente ele secar e cair sozinho.

Essas dicas são essenciais para a higienização e queda do coto umbilical; porém, em caso de dúvidas ou emergências, um profissional da área da saúde deve ser consultado.