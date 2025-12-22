Saiba como identificar se o seu bebê está com gases e o que fazer para aliviar os sintomas O acúmulo de gases durante os primeiros meses de vida pode causar desconforto e até mesmo atrapalhar o sono da criança

O acúmulo de gases pode ser um sofrimento tanto para o bebê quanto para os pais Freepik

Os bebês são mais propensos a acumular gases durante os primeiros 3 meses de vida porque ainda não estão com o sistema digestivo completamente desenvolvido, ingerem muito ar enquanto se alimentam e ainda não possuem autonomia para se movimentarem e facilitarem a expulsão dos gases. Alguns dos principais sintomas que podem ajudar a identificar este quadro são: choro excessivo, irritabilidade, dificuldade para dormir e movimentos inquietos.

A tendência é que o problema diminua com o passar do tempo e que, a partir do terceiro mês de vida, o sistema gastrointestinal do bebê se desenvolva ao ponto de fazer a digestão de forma mais eficiente e assim reduza a quantidade de gases. Porém, é importante saber o que fazer quando o bebê estiver incomodado. Segundo os especialistas de Pampers, essas são algumas dicas que podem fazer a criança se sentir mais aliviada e confortável:

‌



Faça o bebê arrotar

O coloque em posições verticais e faça massagem ou dê tapas delicados na região das costas para estimular a expulsão dos gases.

‌



Mude a posição na hora da alimentação

É comum que o bebê engula ar durante a amamentação e alimentação, o que ocasiona acúmulo de gases. Portanto, mudá-lo de posição na hora da refeição pode ser uma alternativa interessante.

‌



Alimentação frequente e menos volumosa

Fazer as refeições com menos quantidade, mas com mais frequência ajuda a prevenir a formação de gases.

‌



Revisão da dieta materna

Se o bebê é alimentado somente por meio da amamentação e costuma sofrer com acúmulo de gases, é possível que alguns alimentos que a mãe ingere (como laticínios, cafeína e alguns vegetais) tenham que ser evitados para não causarem incômodo na criança.

Essas dicas são essenciais para aliviar o acúmulo de gases do bebê; porém, em caso de dúvidas ou emergências, um profissional da área da saúde deve ser consultado.

Essa matéria é um oferecimento de Pampers.