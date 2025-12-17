Logo R7.com
Saiba como cuidar da pele do seu bebê

Especialistas recomendam que bebês devem evitar exposição ao sol intenso durante os primeiros meses de vida

A pele do bebê exige cuidados especiais durante os primeiros meses de vida. Freepik

A pele dos bebês é conhecida por ser macia e suave; porém, é necessário tomar uma série de cuidados para que a criança não tenha nenhum problema durante os primeiros meses de vida. Afinal, a pele é o maior órgão do nosso corpo, se renova constantemente e tem como principal função proteger o organismo interno.

É preciso tomar providências específicas com a pele dos bebês porque ela ainda não se desenvolveu completamente — sendo mais fina e propensa à infecções, irritações e assaduras do que a pele de um adulto.


Por este motivo, é recomendado que os pais e cuidadores apliquem hidratantes e petrolato (vaselina) para evitar assaduras e irritações, assim como evitem a troca de produtos para que o bebê não tenha que se adaptar à diferentes tipos de composições.

Especialistas também apontam que o recém-nascido não deve ser exposto à luz solar, que é mais intensa entre 10h e 15h. Caso não seja possível evitar a exposição, os pais devem tentar colocar a criança em locais cobertos e/ou com sombra, além de vesti-las com roupas com protetor solar e chapéus de abas largas.


Essas dicas são essenciais para o bom trato da pele do bebê; porém, em caso de dúvidas ou emergências, um profissional da área da saúde deve ser consultado.

