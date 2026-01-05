Veja quais são os principais benefícios da natação para o seu filho A prática esportiva auxilia no desenvolvimento motor e até emocional da criança

A natação é uma ótima alternativa para desenvolver a coordenação motora do bebê e exige supervisão adulta Freepik

A prática de esportes é sempre vista como uma ótima oportunidade para melhorar o desenvolvimento de um bebê. Neste contexto é possível melhorar a coordenação motora da criança, além de estimular sua confiança e sociabilidade e também diminuir a chance de afogamento. Porém, é necessário tomar alguns cuidados.

Por exemplo, normalmente bebês com menos de um ano ainda não conseguem levantar a cabeça para respirar fora da água quando estão submersos; portanto, é recomendado que as aulas de natação comecem somente após o neném desenvolver esse tipo de reflexo. De qualquer forma, é necessário sempre ter a supervisão de um adulto responsável que saiba nadar e manejar uma criança dentro da água, além de oferecer primeiros socorros em uma eventual emergência.

Quando a criança possuir coordenação motora suficiente, os pais devem procurar uma escola de natação com uma boa infraestrutura e professores que permitam um acompanhamento constante da evolução dos alunos.

Por último, é recomendado que os responsáveis pelas crianças sempre coloquem boias e/ou coletes infláveis nos menores quando estes estiverem em ambientes externos, como praias ou lagos e também cubram piscinas caseiras para evitar que a criança entre sem qualquer tipo de supervisão adulta.

Esses são alguns dos principais benefícios e cuidados que estão envolvidos em colocar seu bebê nas aulas de natação; porém, em caso de dúvidas ou emergências, um profissional deve ser consultado.

