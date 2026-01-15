Seu filho está mordendo outras crianças? Saiba o que fazer para corrigir tal comportamento A mordida é uma alternativa comum de crianças até 3 anos de idade para tentarem se expressar

Bebê se diverte fazendo careta para a foto Freepik

Morder é uma prática comum entre bebês até 3 anos de idade. Uma das principais causas deste tipo de comportamento é a dentição (fase de crescimento dos dentes), que provoca uma certa irritação na gengiva dos menores. Se a mordida for dada em brinquedos, não há problema algum. Mas não é raro que uma criança comece a morder os demais colegas na creche — e esta conduta precisa ser corrigida o quanto antes pelos responsáveis.

Primeiro é preciso entender que a mordida não necessariamente reflete uma agressividade por parte do bebê. Como eles ainda não sabem se expressar com palavras e não possuem maturidade emocional, mordiscar algo ou alguém é um recurso utilizado para extravasar seus sentimentos.

Porém, quando isso acontecer, os pais devem agir imediatamente porque o filho ainda possui pouca capacidade de atenção e memória; portanto, é necessário ter uma conversa clara e imediata. Para conseguir o efeito desejado, evite frases vagas e postura agressiva. Escolha uma abordagem pacificadora e deixe claro para seu filho que aquele tipo de comportamento não é aceitável e que somente comidas e mordedores podem ser abocanhados.

Por último, de forma alguma, morda a criança em forma de represália. Isso fará com que ela assimile que o comportamento é comum e provavelmente ainda a deixará assustada com a agressão do responsável.

Esse tipo de abordagem costuma evitar que sua criança volte a morder outros colegas, mas, caso o comportamento persista, um profissional da área deve ser consultado.

Essa matéria é um oferecimento de Pampers.