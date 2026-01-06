Confira 3 benefícios que a pintura pode trazer ao desenvolvimento do seu filho Rabiscar, desenhar e pintar estimulam a coordenação motora, criatividade e o amadurecimento emocional da criança

A pintura é uma das melhores formas de aprimorar o desenvolvimento neurológico do bebê Freepik

O contato precoce com diferentes tipos de artes nos primeiros meses de vida é altamente recomendado pelos pediatras. Afinal, este tipo de atividade é crucial para o desenvolvimento sensorial, cognitivo e emocional da criança, já que envolve cores, texturas e diferentes formas, aguçando a criatividade do bebê enquanto constrói laços emocionais com seus cuidadores.

Alguns dos materiais que podem ser utilizados para a pintura infantil são: lápis, giz, argila ou até mesmo retalhos de diferentes cores. O importante é que sempre tenha um adulto responsável para auxiliar a criança no manejo dos materiais e assim evitar qualquer tipo de acidente.

Enquanto se entretém, o bebê estará aprendendo a se expressar emocionalmente, além de fortalecer conexões cerebrais que fortalecem a criatividade e habilidades motoras finas, como fazer movimentos curtos e específicos com as mãos.

Esses são alguns dos principais benefícios envolvidos em praticar pintura com o seu filho; porém, em caso de dúvidas ou emergências, um profissional deve ser consultado.

