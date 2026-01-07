Conheça todos os benefícios que a música traz ao desenvolvimento do seu neném A musicalidade precoce ajuda na alfabetização, assim como na capacidade da criança se expressar e socializar

A música é uma ótima maneira de desenvolver as habilidades motoras e neurológicas de uma criança

A música é um fator primordial para o desenvolvimento dos pequenos; afinal, os benefícios são variados. Tanto ao escutar quanto ao cantarolar, os bebês começam a desenvolver sua capacidade de se expressar e assimilam melhor os primeiros passos para a alfabetização — o que consequentemente melhora sua capacidade de se socializar na creche ou com demais familiares.

Se isso tudo já não fosse o suficiente, a criança ainda tem ganhos relevantes no desenvolvimento neurológico, já que as letras das canções infantis muitas vezes estimulam a percepção espacial, abordam matemática e outros temas e ainda introduzem a noção de diferentes tons de voz para diferentes contextos.

Alguns dos principais clássicos infantis são: “Ciranda, Cirandinha”, “A Dona Aranha”, “Escravos de Jó”, “A canoa virou”, “Brilha brilha estrelinha” e tantas outras.

Os educadores infantis reforçam que é adequado que os pais ou responsáveis escolham músicas adequadas para o momento de desenvolvimento da criança e que, principalmente, a musicalidade tenha como foco aguçar a curiosidade do pequeno e assim inseri-lo em diferentes culturas e contextos.

Esses são alguns dos principais benefícios envolvidos em estimular a musicalidade do seu filho; porém, em caso de dúvidas, um profissional deve ser consultado.

