Saiba como ensinar seu filho a andar de bicicleta Exercícios físicos auxiliam no desenvolvimento da criança, assim como criam maior autonomia e podem estreitar laços afetivos

Praticar exercícios físicos é uma ótima oportunidade para melhorar o desenvolvimento do bebê, já que é possível estimular a coordenação motora, a autonomia e até estreitar laços emocionais com a criança. Portanto, é muito aconselhável ensinar seu filho a aprender a andar de bicicleta. Mas, por se tratar de uma atividade com risco de lesão, é preciso introduzi-la aos poucos.

Em um primeiro momento, é recomendado esperar que o pequeno desenvolva habilidades motoras básicas para conseguir pedalar sem grandes riscos. Quando o bebê for capaz de correr, chutar uma bola, escalar e realizar outros tipos de atividades semelhantes (provavelmente próximo aos 3 anos de idade), é possível apresentá-lo ao triciclo - que é mais estável e diminui o risco de queda. Uma dica é comprar um que tenha rodas grandes e que fique perto do chão para gerar mais estabilidade.

Por volta dos 6 anos a criança provavelmente terá desenvolvido coordenação motora suficiente para andar de bicicleta. Porém, para começar essa nova etapa, é recomendado que tenha o auxílio de rodinhas para gerar maior estabilidade e assim evitar lesões. O jeito certo de escolher uma bicicleta para o seu filho é pedir que ele se sente no banco com as mãos no guidão e consiga colocar os pés no chão.

O mais importante é garantir que ele tenha um espaço seguro para desenvolver essa nova habilidade. Portanto, evite lugares que tenham muitos carros e movimento, se assegure que tenha sempre um responsável pela criança e que ela esteja vestindo equipamentos de segurança, como capacete, joelheira, cotoveleira e outros.

