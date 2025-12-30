Saiba o que fazer quando seu bebê estiver com soluço O soluço geralmente não deve representar qualquer tipo de preocupação para os pais, mas causa um grande desconforto na criança

Tentar acalmar e distrair o bebê é um dos melhores jeitos de fazer para o soluço Freepik

Todo mundo sabe como é ruim a sensação de ficar soluçando sem parar. É algo incômodo que te impede de fazer seus afazeres normalmente e pode ser ainda pior para quem acabou de nascer.

Ao contrário dos adultos que já estão mais acostumados com essa situação, as crianças ainda não sabem direito que está acontecendo e podem acabar se assustando e até chorando por causa desse desconforto.

Mas é importante ressaltar que o soluço nada mais é do que uma pequena irritação do diafragma, o principal músculo responsável pela respiração. Trata-se de uma contração involuntária que leva o corpo a ter o reflexo de soluçar até que o músculo não esteja mais em descompasso. Normalmente esse incômodo não dura mais do que 10 minutos e basta esperar um pouco para que ele pare.

Porém, alguns métodos já são conhecidos para abreviar o tempo de soluço, como: prender a respiração, beber água gelada ou até mesmo tomar um susto.

Porém, para recém-nascidos, bebês e crianças há outros tipos de indicações. Nestes casos, muitas vezes os soluços acontecem durante ou logo após a refeição e/ou amamentação.

Portanto, os pediatras recomendam que você mude a posição do bebê enquanto o alimenta e também tente acalmá-lo ou distraí-lo com brincadeiras e carinho.

Essas são algumas das principais maneiras de aliviar o soluço do bebê; porém, em caso de dúvidas ou emergências, um profissional da área da saúde deve ser consultado.

