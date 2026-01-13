Confira os tipos de tosse que seu bebê pode ter e o que fazer para evitá-las As tosses podem ocorrer devido à vários motivos e é uma tentativa do corpo de limpar a garganta ou repelir algo que não deveria estar ali

Bebê deitado na cama Freepik

A tosse é incômoda para os bebês e muitas vezes liga um sinal de alerta nos pais. Mas é importante ressaltar que a tosse nada mais é do que um recurso do corpo humano para limpar a garganta ou pulmões da criança e assim expelir algum objeto, vírus e/ou infecção que ali está. A partir do primeiro ano de idade, a tosse normalmente não representa qualquer tipo de risco sozinha. Porém, em crianças menores pode ser um sintoma de bronquite ou pneumonia.

Se a tosse estiver muito forte, é recomendado dar tapas suaves nas costas do bebê ou dar um pouco de água. Porém, o mais importante é entender qual é o tipo da tosse que está acometendo o seu filho e qual a causa dela para assim evitar que ela aconteça novamente.

Tosse durante um resfriado

Normalmente o resfriado traz tosse seca e/ou com secreções e normalmente desaparece conforme os sintomas da doença passam. Não costuma ser preocupante, mas um pediatra deve ser consultado caso o bebê apresente lábios escurecidos, aparentar sentir dor enquanto tosse ou ficar com febre por tempo prolongado.

Tosse repentina

Muitas vezes a causa de uma tosse repentina é algo obstruindo as vias aéreas da criança (como um pedaço maior de comida ou brinquedo pequeno) ou uma infecção momentânea. Caso seja o primeiro caso, você não deve colocar os dedos dentro da boca do pequeno, a menos que ele esteja completamente visível. Se estiver na garganta, é recomendado fazer uma manobra de Heimlich ou procurar atendimento médico.

Tosse com sangue

O sangramento normalmente significa duas coisas: algum tipo de hemorragia ou uma irritação nasal recente. Portanto, é importante monitorar e interpretar o comportamento do bebê. Caso haja a suspeita que ele esteja com muita dor ou esteja escorrendo muito sangue, um especialista deve ser consultado urgentemente.

Tosse que piora durante a noite

A tosse causada por infecções costuma piorar à noite devido às secreções nasais que descem pela garganta quando o bebê está deitado. Este processo causa coceira na garganta e, consequentemente, leva à tosse.Caso a criança não consiga dormir, levante a cabeça dela colocando travesseiros sob o berço ou colchão.

Tosse que piora durante o dia e melhora nos períodos de descanso

Em caso de infecção ou alergia, é comum que a tosse aumente durante o dia porque atividades físicas, ar frio e estresse causam esse tipo de reação. Normalmente é recomendado que se deixe o vírus seguir seu curso naturalmente e a tosse pare em poucos dias. Caso ela persista e/ou se torne mais agressiva, um pediatra deve ser consultado.

