Nova campanha “Vale Night” ressalta as noites sequinhas com Pampers
Inspirada em insights reais de consumidores, marca reforça conexão emocional com as famílias brasileiras
Pampers apresentou sua nova campanha “Vale Night”, que convida pais, mães e cuidadores a reconhecerem e comemorarem o valor de uma noite tranquila - sem trocas, sem vazamentos e sem plantão no berço. Com isso, a marca busca fortalecer a conexão emocional com seu público e traduzir o valor agregado de escolher uma fralda que realmente atenda às necessidades das famílias.
A campanha nasceu a partir de pesquisas com pais e mães de todo o Brasil, que revelaram um ponto de tensão comum: a culpa sentida quando as fraldas dos filhos vazavam à noite. Muitos relataram usar duas fraldas durante a noite para evitar esse desconforto.
“Essas conversas nos inspiraram a criar a campanha. Identificamos a tensão dos pais com os vazamentos noturnos e, de forma leve e bem-humorada, mostramos que com Pampers a noite é sequinha e sem preocupações. Nossos produtos trazem tecnologia exclusiva e absorção superior. Queremos que essa campanha traduza o valor da escolha da fralda, conectando-se genuinamente à rotina das famílias brasileiras”, explica Carlos Castro, diretor sênior de Marketing de Pampers na P&G Brasil.
Para mais informações sobre produtos e novidades, visite o site de Pampers.