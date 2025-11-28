Nova campanha “Vale Night” ressalta as noites sequinhas com Pampers Inspirada em insights reais de consumidores, marca reforça conexão emocional com as famílias brasileiras

Fraldas Pampers garantem o conforto para o bebê e tranquilidade para os pais

Pampers apresentou sua nova campanha “Vale Night”, que convida pais, mães e cuidadores a reconhecerem e comemorarem o valor de uma noite tranquila - sem trocas, sem vazamentos e sem plantão no berço. Com isso, a marca busca fortalecer a conexão emocional com seu público e traduzir o valor agregado de escolher uma fralda que realmente atenda às necessidades das famílias.

A campanha nasceu a partir de pesquisas com pais e mães de todo o Brasil, que revelaram um ponto de tensão comum: a culpa sentida quando as fraldas dos filhos vazavam à noite. Muitos relataram usar duas fraldas durante a noite para evitar esse desconforto.

“Essas conversas nos inspiraram a criar a campanha. Identificamos a tensão dos pais com os vazamentos noturnos e, de forma leve e bem-humorada, mostramos que com Pampers a noite é sequinha e sem preocupações. Nossos produtos trazem tecnologia exclusiva e absorção superior. Queremos que essa campanha traduza o valor da escolha da fralda, conectando-se genuinamente à rotina das famílias brasileiras”, explica Carlos Castro, diretor sênior de Marketing de Pampers na P&G Brasil.

Para mais informações sobre produtos e novidades, visite o site de Pampers.