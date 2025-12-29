6 dicas para aliviar as dores de dentição do seu bebê Durante o desenvolvimento de uma criança, os dentes surgem aos poucos e podem causar certo desconforto; saiba o que fazer

A ajuda dos pais é super importante para o bebê superar o desconforto da dentição Freepik

Os papais e mamães de primeira viagem adoram acompanhar o desenvolvimento de seus bebês e gostam de apreciar cada pequeno detalhe como se fosse mágico. Uma parte importante da evolução dos “pequenos” é a dentição, nome dado para o surgimento dos primeiros dentes na boca da criança. Este processo é fundamental para a educação alimentar e nutrição do filho, uma vez que agora ele poderá comer refeições mais sólidas.

Porém, é comum que o crescimento dos dentes cause algum tipo de incômodo, como dor ou inchaço. Por isso, Pampers separou 6 dicas incríveis para você aliviar o desconforto do seu neném durante esta fase tão importante da vida. Confira!

1 - Dê frutas geladas

Além de uma ótima opção de refeição saudável, as frutas podem auxiliar a desinchar e diminuir a dor nas gengivas. Para isso, dê preferência para frutas mais moles, como banana, morango e manga.

2- Dê toalha fria

Escolha uma toalha pequena e limpa e molhe com água potável. Torça até que ela fique apenas úmida e depois a deixe na geladeira por alguns minutos. Quando ela estiver gelada, dê para seu bebê morder e aliviar a dor. Porém, fique atento: faça companhia para a criança durante o processo para evitar qualquer risco de sufocamento.

3- Utilize uma colher de metal para desinchar

Pegue uma colher de chá e a deixe na geladeira por alguns minutos. Quando ela estiver gelada, utilize a parte de trás do talher para pressionar suavemente a gengiva do seu bebê e assim aliviar a dor e inchaço na região.

4- Faça massagem nos dentes

Após esterilizar adequadamente sua mão, sente-se com o bebê e suavemente massageie os pequenos dentes dele com movimentos circulares.

5 - Gele o mordedor dele

Escolha um brinquedo que a criança goste bastante de morder e higienize-o. Assim que ele estiver devidamente limpo, coloque o mordedor na geladeira por alguns minutos. Quando estiver gelado o suficiente, dê para a criança se distrair e aliviar o desconforto bucal.

6 - Utilize babadores

Durante o processo de dentição é esperado que os bebês babem mais e acabem se sujando. Para evitar esse incômodo, é recomendado que você coloque um babador no bebê e de tempos em tempos limpe o queixo dele de forma suave, para evitar qualquer tipo de irritação ou assadura no local.

Essas são algumas das principais maneiras de aliviar o desconforto do bebê durante o processo da dentição; porém, em caso de dúvidas ou emergências, um profissional da área da saúde deve ser consultado.

