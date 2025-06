Acordou com frio? DF registra a menor temperatura do ano nesta terça: 8,8 °C Índice foi registrado na estação meteorológica do Gama; médicos ressaltam cuidados essenciais durante as baixas temperaturas. Brasília|Do R7 17/06/2025 - 08h18 (Atualizado em 17/06/2025 - 08h18 ) twitter

Especialista recomendam hidratação reforçada nesta época do ano Elza Fiúza /Agência Brasil/Arquivo

Os brasilienses amanheceram com frio nesta terça-feira (17), quando os termômetros da capital marcaram a menor temperatura do ano: 8,8 °C.

A chegada do inverno, que começa oficialmente na sexta-feira (20), reforça a importância dos cuidados para enfrentar o clima seco e o frio típicos da estação.

Entre as recomendações estão a manutenção da hidratação e uma alimentação saudável para fortalecer o sistema imunológico, especialmente em crianças e idosos.

As baixas temperaturas também acendem o alerta para o aumento das doenças respiratórias no Distrito Federal, que surgem com mais frequência devido à maior circulação de vírus e bactérias causadores dessas enfermidades.

Diante disso, a rede pública de saúde disponibiliza vacinas — entre elas, as contra gripe e Covid-19 —, além de medicações e orientações para a população estar protegida durante os dias frios e secos.

🤧 Principais orientações:

Vacinar-se contra gripe, pneumonia, meningite e outras doenças para as quais o SUS oferece imunização;

Lavar bem as mãos com água e sabão, usar álcool em gel para higienização e evitar contato com pessoas gripadas ou resfriadas;

Agasalhar-se adequadamente nesta época do ano e manter os ambientes limpos e arejados, a fim de reduzir a incidência de sintomas alérgicos e gripais.

Além disso, o frio pode agravar dores crônicas, como artrite, artrose, fibromialgia e outras alterações osteomusculares.

🤕O que fazer para amenizar as dores:

Aplicar compressas quentes para aliviar a dor e melhorar a circulação sanguínea;

Hidratar-se e manter uma dieta rica em nutrientes;

Realizar exercícios de alongamento para prevenir dores e aquecer o corpo antes das atividades físicas.

❄️Previsão do tempo

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as baixas temperaturas devem continuar nos próximos dias. Confira a previsão completa para o Distrito Federal:

Quarta-feira (18)

Temperatura mínima: 13 °C

Temperatura máxima: 24 °C

Umidade: entre 40% e 90%

Quinta-feira (19)

Temperatura mínima: 13 °C

Temperatura máxima: 24 °C

Umidade: entre 40% e 90%

Sexta-feira (20)

Temperatura mínima: 13 °C

Temperatura máxima: 25 °C

Umidade: entre 40% e 90%

