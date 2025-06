Cúpula do G7: Lula tem encontro com Zelensky e líderes globais no Canadá nesta terça Presidente do Brasil também terá reunião bilateral com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney Brasília|Do R7, em Brasília 17/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 02h00 ) twitter

Encontro de Lula com presidente da Ucrânia acontece no Canadá Ricardo Stuckert / PR - 20.09.2023

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta terça-feira (17) da Cúpula do G7, em Kananaskis, na província de Alberta, no Canadá. Ele também terá uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do país, Mark Carney.

A previsão é que, pela manhã, Lula participe da recepção de boas-vindas, seguida da foto oficial do G7 e das demais nações convidadas, por volta das 11h, no horário local.

Na parte da tarde, Lula se reunirá com o primeiro-ministro canadense e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O encontro com Zelensky foi solicitado pelo próprio mandatário ucraniano.

Ainda sem horário definido, a reunião deve tratar do conflito entre Ucrânia e Rússia, em meio à intensificação dos ataques entre Kiev e Moscou — incluindo um bombardeio que deixou dois mortos e 50 feridos em Kharkiv, na última terça-feira (11).

Lula também está confirmado na reunião do segmento de engajamento externo.

Esta é a nona vez que ele é convidado para o encontro. O tema principal será a segurança energética, com ênfase em tecnologia e inovação, diversificação e viabilização de cadeias produtivas de minerais críticos, infraestrutura e investimento.

Também serão debatidos a preservação de florestas e a prevenção de incêndios.

O Brasil mantém, com os membros do G7, coordenação em temas da agenda internacional, tanto bilateralmente quanto no âmbito do G20 e de organismos internacionais nos quais o país e os membros do grupo atuam conjuntamente.

Participantes

Devem participar da Cúpula do G7 os líderes da África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México, além de representantes de organismos internacionais como a ONU, o Banco Mundial, a Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia.

Criado em 1975, por iniciativa do então presidente francês Valéry Giscard d’Estaing, o G7 surgiu visando reunir os países mais industrializados do mundo à época para discutir questões de política econômica de interesse comum.

Em 2025, o grupo completará 50 anos de existência. Atualmente, seus membros são: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

