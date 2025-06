Com baixa adesão, DF estende vacinação contra HPV para adolescentes até dezembro Meta era imunizar 49 mil jovens de 15 a 19 anos, mas apenas 2,3 mil foram vacinados Brasília|Do R7 16/06/2025 - 19h48 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h48 ) twitter

Vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos vai até dezembro Tony Oliveira/Agência Brasília - Arquivo

O GDF (Governo do DF) decidiu estender o prazo de vacinação contra o HPV (papilomavírus humano, sigla em inglês) para jovens de 15 a 19 anos até o final de dezembro. A meta da campanha, que começou em março, era de imunizar 49 mil jovens, mas até o último sábado (14), apenas 2,3 mil pessoas tinham recebido a vacina.

Normalmente, o imunizante contra o HPV é administrado em crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, mas o público foi ampliado temporariamente para alcançar quem perdeu a chance de se imunizar na faixa etária prevista, além de reforçar a prevenção de cânceres relacionados ao vírus.

O secretário Juracy Lacerda reforça a importância da medida. “Estamos comprometidos em aumentar a cobertura vacinal e garantir que todos tenham acesso às doses. É essencial que essa faixa etária aproveite a chance para se proteger contra infecções que podem levar a doenças graves, como o câncer”, pontua.

Em abril, uma estratégia foi adotada para atingir mais jovens da faixa etária alvo por meio de mensagens enviadas por WhatsApp, e 130 mil pessoas foram contatadas.

‌



“O imunizante serve de escudo contra verrugas genitais e alguns tipos de câncer, como os de útero, pênis, boca, ânus e laringe”, destaca a secretaria. A gerente da Rede de Frio Central da SES-DF, Tereza Luiza Pereira, afirma que a ampliação da dose é estratégica por ser para um “público altamente vulnerável ao HPV”.

O vírus

O HPV é uma IST (infecção sexualmente transmissível) e infecta a pele, as mucosas oral, genital e anal, independente do gênero. A principal forma de transmissão é por via sexual, mas o contágio também pode ocorrer pelo simples contato direto entre os órgãos genitais, mesmo sem penetração.

‌



“Em muitos casos, a infecção pelo HPV não apresenta sintomas, mas pode desenvolver verrugas ou lesões que, ao longo do tempo, podem evoluir para câncer. Pessoas assintomáticas também são capazes de transmitir o vírus durante relações sexuais desprotegidas”, afirma a SES. Existem registros de que as lesões provocadas pelo HPV podem levar até 20 anos para se manifestar.

Dados do ministério da Saúde apontam que o câncer de colo de útero mata cerca de 7 mil mulheres por ano no Brasil.

