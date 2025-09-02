Advogado de Cid elogia ministros do STF, e Dino brinca: ‘Não aceito menos do que isso’ Momento arrancou gargalhadas dos presentes Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 15h14 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h42 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O advogado Cezar Bitencourt elogia ministros do STF durante julgamento de Mauro Cid.

Bitencourt destacou o histórico do presidente da turma, Cristiano Zanin, e fez elogios ao ministro Luiz Fux.

O ministro Flávio Dino brincou, pedindo que não aceitava menos do que os elogios recebidos.

A interação descontraída entre os presentes provocou risadas no plenário da Primeira Turma. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Advogado elogiou os ministros do STF Luiz Silveira/STF - 02/09/2025

O advogado Cezar Bitencourt, que defende o tenente-coronel Mauro Cid no julgamento sobre a trama golpista, protagonizou uma cena descontraída ao cumprimentar os ministros da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça-feira (2).

Durante a sustentação oral, Bitencourt disse estar honrado em falar no julgamento e fez elogios ao presidente da turma, Cristiano Zanin, destacando seu histórico como advogado antes de se tornar ministro do STF. Em seguida, direcionou uma série de elogios ao ministro Luiz Fux.

“Ministro Luiz Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas, é uma honra muito grande, uma satisfação imensa”, afirmou Bitencourt, arrancando risos de Fux.

Na sequência, ao cumprimentar o ministro Flávio Dino, este se antecipou e brincou: “Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso”, provocando gargalhadas no plenário da Primeira Turma.

Bitencourt respondeu, mantendo o tom de elogio: “Vossa excelência está acima disso, veio lá do Norte, com elegância, com sabedoria, tudo que a gente precisa ter.” O advogado, no entanto, se confundiu. Dino, na verdade, é nordestino.

