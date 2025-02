Agiota é preso após ameaçar vítima e aumentar dívida de R$40 mil para R$ 110 mil no DF Homem de 35 anos é investigado por extorsão e agiotagem; suspeito ameaçava vítima de morte Brasília|Do R7, em Brasília 27/02/2025 - 10h56 (Atualizado em 27/02/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agiota estava em liberdade condicional PCDF/Divulgação -

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal na tarde desta quarta-feira (26) por ameaçar outro de morte. O suspeito teria emprestado R$40 mil para a vítima e aumentado a dívida para R$110 mil. Ele é investigado por agiotagem e extorsão, com penas somadas que podem chegar a 12 anos de prisão.

Segundo o relato da Polícia, o suspeito foi preso em flagrante no Setor Comercial Sul, após a vítima denunciar o caso temendo as ameaças. De acordo com a vítima, um novo encontro havia sido marcado para que a cobrança dos valores fosse realizado.

A polícia foi até o local indicado onde flagraram o suspeito, que enviava mensagens novamente ameaçando a vítima que já teria pago R$ 14 mil da dívida.

O suspeito além de ameaçar também ficava com documentos da vítima, com uso de violência psicológica, envio de imagens de armas de fogo e promessas de represálias.

O homem preso possui extensa ficha criminal e já é investigado em sete inquéritos da polícia civil por roubo majorado, receptação, furto qualificado, desobediência à autoridade. Ele também já foi condenado por furto e cumpriu pena na prisão. Ela estava solto liberdade condicional.