Alckmin é diagnosticado com Covid-19 e cancela compromissos desta segunda

Alto contraste

A+

A-

Alckmin também é ministro do Desenvolvimento Alckmin também é ministro do Desenvolvimento (Cadu Gomes / VPR / 06.12.2023)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi diagnosticado com Covid-19, segundo a assessoria de comunicação informou na noite deste domingo (31). Diante da confirmação da doença, o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços não vai cumprir os compromissos previstos para esta segunda-feira (1º), que ainda não tinham sido divulgados.

Confira a nota da assessoria:

"O vice-presidente Geraldo Alckmin foi diagnosticado com Covid e, portanto, não cumprirá agendas na Vice-Presidência e no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, na segunda-feira.

O vice-presidente tem sintomas leves e passa bem. Ele permanecerá em casa, para uma pronta recuperação, de acordo com recomendação médica."

Investimento de R$ 11 bilhões

No início do mês, Alckmin afirmou que uma montadora japonesa vai anunciar investimentos de R$ 11 bilhões no Brasil nos próximos anos, com previsão de lançamento de novos modelos de automóveis.

"A Toyota está no Brasil há 66 anos e vem contribuindo enormemente para o adensamento das nossas cadeias produtivas. Seu anúncio é uma demonstração clara da confiança dessa grande empresa japonesa em nossa economia", afirmou Alckmin.