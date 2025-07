Rumo à COP30: RECORD Brasília realizará evento gratuito voltado para pautas ambientais ‘Caminhos para a COP30′ criará espaço de diálogo e preparação do público para discussões globais sobre futuro do planeta Brasília|Do R7, em Brasília 17/07/2025 - 11h28 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h35 ) twitter

A COP30 reunirá representantes de várias áreas para discutir ações de combate à crise climática Isabela Castilho/COP30 Brasil Amazônia - 17.06.2025

A RECORD Brasília promoverá, na sexta-feira da semana que vem (25), o evento “Caminhos para a COP30”, uma iniciativa que visa ressaltar o debate e a conscientização sobre as principais pautas ambientais que estarão em evidência na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

O encontro será realizado no Instituto IDP, localizado na Asa Sul, das 8h às 12h.

RESUMO DA NOTÍCIA Evento "Caminhos para a COP30" será realizado em Brasília no dia 25.

Discussões sobre justiça climática, sustentabilidade e preservação da Amazônia.

Participação de acadêmicos, juristas, ambientalistas e políticos.

Evento gratuito, com foco na preparação para a COP30 em Belém, em 2025. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A programação contará com mesas de debate temáticas, abordando tópicos como justiça climática, sustentabilidade, políticas públicas ambientais, preservação da Amazônia e o papel do Brasil no cenário internacional.

O encontro também terá a participação de nomes influentes do meio acadêmico, jurídico, ambiental e político, em um ambiente que estimula o pensamento crítico e a colaboração.

O evento é gratuito, com vagas limitadas, e voltado para estudantes, profissionais, pesquisadores, gestores públicos, membros do setor privado e todos os interessados em construir um futuro mais sustentável.

Ações de combate à crise climática

A COP30 vai ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém (PA).

A Conferência reunirá líderes globais, cientistas, ambientalistas e representantes da sociedade civil e do setor privado para discutir ações de combate à crise climática.

O foco principal será a redução de emissões de gases de efeito estufa, a adaptação às mudanças climáticas e o financiamento climático para países em desenvolvimento.

Serviço

Evento: Caminhos para a COP 30

Caminhos para a COP 30 Data: 25 de junho (sexta)

25 de junho (sexta) Horário: das 8h às 12h

das 8h às 12h Local: Instituto IDP – Asa Sul, Brasília/DF

Instituto IDP – Asa Sul, Brasília/DF Realização: RECORD Brasília

Entrada gratuita – vagas limitadas (com emissão de certificado)

