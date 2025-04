Anistia: 50 deputados de partidos da base do governo apoiam levar projeto direto a plenário União lidera número de apoio entre partidos com ministérios na gestão Lula, seguido por Republicanos e PSD Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 04/04/2025 - 16h41 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h49 ) twitter

8 Jan Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023

Cinquenta deputados de partidos da base do governo Lula (PT) na Câmara assinaram pedido para levar o projeto de anistia aos envolvidos em atos extremistas do 8 de Janeiro direto a plenário. A lista leva em conta apoios concedidos até o início da tarde desta sexta-feira (4).

A relação entre fazer parte da base de apoio considera partidos com nomes em ministérios, como caso do União Brasil, Republicanos e PSD. Sendo União o que mais contou com assinaturas: até o momento, foram 24 parlamentares.

O partido conta com duas cadeiras na Esplanada de Lula, com a indicação do ministro do Turismo, Celso Sabino, e o das Comunicações, Juscelino Filho.

Na sequência estão o Republicanos, com 14 deputados em apoio à urgência, enquanto o PSD conta com 12. As legendas ocupam, respectivamente, os ministérios de Portos e Aeroportos e a pasta da Agricultura.

A escolha do PL para coletar assinaturas de deputados representa uma mudança de estratégia do partido, que enfrentava dificuldade em conseguir apoio de outros líderes partidários.

A intenção, conforme indicou o líder do partido Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), é alcançar o apoio para uma votação de urgência na primeira quinzena de abril. O movimento depende de decisão do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), mas aumenta pressão para pautar a proposta no plenário.

Confira a lista dos parlamentares que assinaram o pedido, até esta sexta-feira:

Adilson Barroso (PL-SP)

Adriana Ventura (Novo-SP)

Alberto Fraga (PL-DF)

Alceu Moreira (MDB-RS)

Alfredo Gaspar (União-AL)

Allan Garcês (PP-AL)

Altineu Côrtes (PL-RJ)

Aluisio Mendes (Republicanos-MA)

Amaro Neto (Republicanos-ES)

André Fernandes (PL-CE)

André Ferreira (PL-PE)

Any Ortiz (Cidadania-RS)

Átila Lira (PP-PI)

Bia Kicis (PL-DF)

Bibo Nunes (PL-RS)

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Capitão Alden (PL-BA)

Capitão Augusto (PL-SP)

Carla Dickson (União-RN)

Carla Zambelli (PL-SP)

Carlos Jordy (PL-RJ)

Caroline de Toni (PL-SC)

Célio Silveira (MDB-GO)

Chris Tonietto (PL-RJ)

Clarissa Tércio (PP-PE)

Coronel Assis (União-MT)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Coronel Meira (PL-PE)

Coronel Ulysses (União-AC)

Cristiane Lopes (União-RO)

Dani Cunha (União-RJ)

Daniel Agrobom (PL-GO)

Daniel Freitas (PL-SC)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Danilo Forte (União-CE)

David Soares (União-SP)

Dayany Bittencourt (União-CE)

Delegada Ione (Avante-MG)

Delegado Caveira (PL-PA)

Delegado Éder Mauro (PL-PA)

Delegado Marcelo Freitas (União-MG)

Delegado Palumbo (MDB-SP)

Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Diego Garcia (Republicanos-PR)

Dilceu Sperafico (PP-PR)

Domingos Sávio (PL-MG)

Dr. Fernando Máximo (União-RO)

Dr. Frederico (PRD-MG)

Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO)

Dr. Jaziel (PL-CE)

Dr. Luiz Ovando (PP-MS)

Dr. Zacharias Calil (União-GO)

Eli Borges (PL-TO)

Emidinho Madeira (PL-MG)

Eros Biondini (PL-MG)

Evair Vieira de Melo (PP-ES)

Felipe Francischini (União-PR)

Fernando Rodolfo (PL-PE)

Filipe Barros (PL-PR)

Filipe Martins (PL-TO)

Franciane Bayer (Republicanos-RS)

General Girão (PL-RN)

General Pazuello (PL-RJ)

Geovania de Sá (PSDB-SC)

Giacobo (PL-PR)

Gilberto Nascimento (PSD-SP)

Gilson Marques (Novo-SC)

Gilvan da Federal (PL-ES)

Giovani Cherini (PL-RS)

Gisela Simona (União-MT)

Glaustin da Fokus (PODE-GO)

Greyce Elias (Avante-MG)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Gutemberg Reis (MDB-RJ)

Helio Lopes (PL-RJ)

Hugo Leal (PSD-RJ)

Icaro de Valmir (PL-SE)

Ismael (PSD-SC)

Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO)

Jefferson Campos (PL-SP)

Joaquim Passarinho (PL-PA)

José Medeiros (PL-MT)

José Nelto (União-GO)

Julia Zanatta (PL-SC)

Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF)

Junio Amaral (PL-MG)

Junior Lourenço (PL-MA)

Kim Kataguiri (União-SP)

Lafayette de Andrada (Republicanos-MG)

Lincoln Portela (PL-MG)

Luciano Alves (PSD-PR)

Luis Carlos Gomes (Republicanos-RJ)

Luiz Carlos Motta (PL-SP)

Luiz Fernando Vampiro (MDB-SC)

Luiz Gastão (PSD-CE)

Luiz Lima (PL-RJ)

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP)

Magda Mofatto (PRD-GO)

Marcel van Hattem (Novo-RS)

Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)

Marcelo Moraes (PL-RS)

Marcio Alvino (PL-SP)

Marcos Pollon (PL-MS)

Maria Rosas (Republicanos-SP)

Mario Frias (PL-SP)

Marussa Boldrin (MDB-GO)

Maurício Carvalho (União-RO)

Mauricio do Vôlei (PL-MG)

Mauricio Marcon (PODE-RS)

Mendonça Filho (União-PE)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Miguel Lombardi (PL-SP)

Missionário José Olimpio (PL-SP)

Nelson Barbudo (PL-MT)

Nicoletti (União-RR)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Olival Marques (MDB-PA)

Osmar Terra (MDB-RS)

Ossesio Silva (Republicanos-PE)

Otoni de Paula (MDB-RJ)

Padovani (União-PR)

Pastor Diniz (União-RR)

Pastor Eurico (PL-PE)

Paulo Freire Costa (PL-SP)

Pedro Lupion (PP-PR)

Pedro Westphalen (PP-RS)

Pezenti (MDB-SC)

Pr. Marco Feliciano (PL-SP)

Professor Alcides (PL-GO)

Rafael Simoes (União-MG)

Raimundo Santos (PSD-PA)

Reinhold Stephanes (PSD-PR)

Ricardo Barros (PP-PR)

Ricardo Guidi (PL-SC)

Ricardo Salles (Novo-SP)

Roberta Roma (PL-BA)

Roberto Monteiro Pai (PL-RJ)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Rodrigo da Zaeli (PL-MT)

Rodrigo Estacho (PSD-PR)

Rodrigo Valadares (União-SE)

Rosana Valle (PL-SP)

Rosangela Moro (União-SP)

Rosângela Reis (PL-MG)

Sanderson (PL-RS)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

Sargento Portugal (PODE-RJ)

Silas Câmara (Republicanos-AM)

Silvia Cristina (PP-RO)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Simone Marquetto (MDB-SP)

Soraya Santos (PL-RJ)

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Stefano Aguiar (PSD-MG)

Thiago Flores (Republicanos-RO)

Vermelho (PL-PR)

Vinicius Carvalho (Republicanos-SP)

Wellington Roberto (PL-PB)

Zé Trovão (PL-SC)

Zé Vitor (PL-MG)

Zucco (PL-RS)

Gilson Daniel (PODE-ES)

Cobalchini (MDB-SC)

Luisa Canziani (PSD-PR)

Afonso Hamm (PP-RS)

Julio Arcoverde (PP-PI)

Tião Medeiros (PP-PR)

Da Vitoria (PP-ES)

Lucio Mosquini (MDB-RO)

