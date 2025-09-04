Ao vivo: CPMI do INSS ouve depoimento da auditora da CGU vota acesso a câmeras do Senado Ainda nesta sessão, os parlamentares devem votar diversos requerimentos Brasília|Do R7 04/09/2025 - 09h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h41 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A CPMI do INSS ouve a auditora da CGU, Eliane Viegas Mota, sobre fraudes.

O relator Alfredo Gaspar pede informações sobre descontos indevidos aos beneficiários do INSS.

Parlamentares votam requerimentos, incluindo um para acessar imagens de câmeras de segurança do Senado.

Proposta para liberar imagens é respaldada por governo e oposição, apesar do parecer da Advocacia-Geral do Senado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que apura fraudes do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) ouve, nesta quinta-feira (4), a diretora de auditoria de Previdência e Benefícios da CGU (Controladoria-Geral da União), Eliane Viegas Mota.

O autor do requerimento de convocação de Eliane é o relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL). Ele alega que informações fornecidas pela CGU, como a identificação de “situações que exigem medidas de correção imediatas devido à sua relevância e criticidade”, com relação aos descontos indevidos, sustentam a convocação de Eliane.

“Posteriormente, em 23 de julho de 2024, a CGU encaminhou ao INSS o Relatório Preliminar de Auditoria, motivado pelo aumento expressivo nos descontos de mensalidades associativas na folha de pagamento de beneficiários do INSS, somado à fragilidade nos controles do INSS, histórico de irregularidades e elevado número de requerimentos de cancelamento desses descontos”, argumentou Gaspar.

Ainda nesta sessão, os parlamentares devem votar diversos requerimentos. Entre eles, está um que pede as imagens das câmeras de segurança das áreas comuns do Senado entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de julho de 2025.

Isso para que os senadores tenham acesso a imagens que mostrariam Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “careca do INSS”, entrando no Senado.

No pedido, o relator alega que, em 25 de julho, o Senado decretou sigilo de 100 anos sobre a entrada de Antunes nas dependências da Casa.

Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), existe um parecer da Advocacia-Geral do Senado orientando que os parlamentares não acessem as imagens, mas isso não significa que eles sejam proibidos de acessarem, segundo Viana.

Tanto o governo quanto a oposição são favoráveis à aprovação do requerimento.

