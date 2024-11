Lula repete exames, e boletim diz que quadro do presidente ‘está estável’ Presidente caiu no banheiro enquanto cortava as unhas dos pés, no dia 19, e tem feito imagens a fim de detectar sangramento interno Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 25/10/2024 - 09h58 (Atualizado em 25/10/2024 - 10h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula em primeira imagem após acidente doméstico Ricardo Stuckert / PR;RICARDO STUCKERT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetiu, nesta sexta-feira (25), os exames de ressonância magnética na cabeça, em um hospital particular de Brasília. O quadro do petista é estável e ele deve realizar novos testes em cinco dias. Recentemente, o chefe do Executivo caiu no banheiro enquanto cortava as unhas dos pés e levou cinco pontos na região da nuca.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 25/10/24, no Hospital Sírio Libanês, unidade Brasília, para repetir avaliação de imagem. O exame está estável em relação aos anteriores. Está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília. Nova avaliação ocorrerá em cinco dias”, diz boletim médico, assinado pelos profissionais Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Como mostrou a reportagem, Lula foi abaixar para cortar as unhas, perdeu o equilíbrio e caiu de costas. Na pancada, bateu a parte de trás da cabeça. O presidente foi encaminhado ao hospital, onde levou os pontos, e tem repetido os exames a fim de detectar se houve sangramento interno.

Segundo o boletim médico, os resultados dos últimos exames permaneceram estáveis desde a primeira avaliação. “Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho”, destacou o documento. O presidente viajaria à Rússia no domingo (20), um dia depois da queda, para a 16ª Cúpula dos Brics, mas a ida ao país europeu foi cancelada, por recomendação médica.

‌



Lula passou a semana no Palácio da Alvorada, de onde despachou com ministros e manteve reuniões de trabalho. O presidente retorna ao Palácio do Planalto, local oficial de trabalho, nesta sexta-feira (25), para assinatura do acordo de reparação ao rompimento da barragem em Mariana (MG), em 2015. A princípio, a volta ao Planalto ocorreria na próxima segunda (28).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dois dias depois da queda, em um telefonema com um aliado, Lula declarou que o acidente foi “uma bobagem”. “Estou bem, querido. Eu tive um acidente aqui, mas... Uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte. Então, eu estou aguardando, porque os médicos disseram que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida”, afirmou.

O petista iria a São Paulo (SP) neste fim de semana para eventos de campanha com o candidato à prefeitura de SP Guilherme Boulos. No entanto, nesta quinta (24), a equipe de Lula cancelou a viagem. Em solo paulista, o presidente também votaria no segundo turno das eleições municipais, no domingo (27), em São Bernardo do Campo (SP).