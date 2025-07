Após investigação dos EUA, Alckmin diz que Pix e política ambiental são referências EUA querem saber se atos, políticas e práticas do governo brasileiro são injustificáveis ou discriminatórios Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 16/07/2025 - 17h42 (Atualizado em 16/07/2025 - 18h09 ) twitter

Alckmin tem comandado as negociações brasileiras com os Estados Unidos Valter Campanato/Agência Brasil - 16.07.2025

O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou nesta quarta-feira (16) que o governo brasileiro vai apresentar as explicações necessárias à investigação aberta pelos Estados Unidos.

Alckmin destacou que as políticas ambientais e o Pix são referência no mundo e voltou a criticar as retaliações do governo de Donald Trump.

A abertura da investigação ocorre na esteira do anúncio da taxa de 50% sobre todos os produtos brasileiros comprados pelos EUA. O republicano informou, na semana passada, que a tarifa passará a ser aplicada em 1º de agosto.

“Não é a primeira vez que é feita uma abertura de investigação. O Brasil respondeu anteriormente e o assunto foi encerrado. Dessa vez, o Brasil vai explicar, não tem nenhum problema”, destacou a jornalistas.

‌



Nessa terça (15), a Representação Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) anunciou a abertura de uma investigação sobre o Brasil por supostas práticas comerciais desleais.

A apuração será feita com base na Seção 301 do Ato de Comércio, de 1974.

‌



Segundo a USTR, a medida visa apurar se atos, políticas e práticas do governo brasileiro em áreas como comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, como o Pix, tarifas preferenciais, combate à corrupção, proteção de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e controle de desmatamento ilegal são injustificáveis ou discriminatórios e impõem restrições ao comércio norte-americano.

“Questionar desmatamento… Mas o desmatamento está em queda", acrescentou Alckmin.

‌



“O Brasil é exemplo hoje para o mundo. Temos a maior floresta tropical do mundo. O Brasil tem empenho em reduzir o desmatamento. A meta é desmatamento ilegal zero e recompor a floresta, com o Fundo do Clima”, completou.

O vice-presidente também citou outras atitudes brasileiras que seriam referenciais, como a regulação do mercado de carbono, a energia elétrica renovável e o aumento da proporção de etanol em combustíveis.

Apuração dos EUA

A investigação questiona práticas brasileiras em seis frentes:

Comércio digital e serviços de pagamento eletrônico: o governo norte-americano avalia que o Brasil possa estar retaliando empresas de tecnologia dos EUA por não censurarem discursos políticos, além de restringir sua atuação no país;

o governo norte-americano avalia que o Brasil possa estar retaliando empresas de tecnologia dos EUA por não censurarem discursos políticos, além de restringir sua atuação no país; Tarifas preferenciais: os EUA alegam que o Brasil concede tarifas mais baixas a alguns parceiros comerciais competitivos globalmente, o que colocaria exportações americanas em desvantagem;

os EUA alegam que o Brasil concede tarifas mais baixas a alguns parceiros comerciais competitivos globalmente, o que colocaria exportações americanas em desvantagem; Combate à corrupção: há preocupações com a suposta falta de aplicação de medidas anticorrupção e de transparência, o que violaria normas internacionais de combate a subornos;

há preocupações com a suposta falta de aplicação de medidas anticorrupção e de transparência, o que violaria normas internacionais de combate a subornos; Propriedade intelectual: o Brasil é acusado de não oferecer proteção e aplicação eficazes dos direitos de propriedade intelectual, o que prejudicaria trabalhadores americanos de setores baseados em inovação e criatividade;

o Brasil é acusado de não oferecer proteção e aplicação eficazes dos direitos de propriedade intelectual, o que prejudicaria trabalhadores americanos de setores baseados em inovação e criatividade; Mercado de etanol: os EUA afirmam que o Brasil recuou de compromissos de oferecer tratamento praticamente livre de tarifas para o etanol norte-americano, aplicando agora tarifas substancialmente mais altas;

os EUA afirmam que o Brasil recuou de compromissos de oferecer tratamento praticamente livre de tarifas para o etanol norte-americano, aplicando agora tarifas substancialmente mais altas; Desmatamento ilegal: segundo o USTR, o Brasil estaria falhando na aplicação de leis contra o desmatamento ilegal, o que impactaria negativamente a competitividade de produtores americanos de madeira e produtos agrícolas.

Próximos passos

A Seção 301 do Ato de Comércio autoriza o governo norte-americano a investigar e responder a práticas consideradas injustificáveis ou discriminatórias por governos estrangeiros.

Como parte do processo, os EUA solicitaram consultas com o governo brasileiro e marcaram uma audiência pública para 3 de setembro. Interessados em participar devem enviar comentários por escrito e pedidos para falar na audiência até 18 de agosto.

Caso a investigação confirme as alegações, o Governo dos EUA poderá adotar medidas de retaliação, como novas tarifas ou restrições comerciais, para proteger seus interesses.

