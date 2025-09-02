Logo R7.com
Avião muda rota para Brasília após passageiro perturbar viagem; PF tirou homem do voo

Avião tinha saído do Chile com destino a Fortaleza; homem teria desrespeitado a tripulação e atrapalhado outros passageiros

Brasília|Maurílio Nogueira, da RECORD Brasília

  • Voo da Latam de Santiago para Fortaleza foi desviado para Brasília.
  • Passageiro perturbou a viagem desrespeitando a tripulação e atrapalhando outros passageiros.
  • Polícia Federal foi acionada e retirou o homem do voo ao pousar em Brasília.
  • A aeronave seguiu para Fortaleza após o desembarque do passageiro indisciplinado.

Homem foi preso pela PF após tumultuar voo
Homem foi tirado do avião pela PF após tumultuar voo Reprodução/Material cedido à RECORD

Um voo da Latam que saiu de Santiago, no Chile, com destino a Fortaleza (CE), precisou ser desviado para o Aeroporto Internacional de Brasília no último domingo (31) após um passageiro causar confusão e perturbar outros viajantes durante a viagem.

Segundo relatos, o homem desrespeitou a tripulação, ouvia música alta no celular e atrapalhava a movimentação de passageiros que tentavam acessar o banheiro. Diante da situação, o comandante decidiu alterar a rota e solicitar apoio da Polícia Federal.

Ao pousar em Brasília, agentes da PF entraram na aeronave e pediram que o passageiro os acompanhasse até a saída. Ele não resistiu e deixou o avião escoltado. Um vídeo feito por outro passageiro mostrou o momento em que o homem foi abordado pelos policiais.

Imagens da plataforma de monitoramento de voos FlightAware mostram uma curva brusca da aeronave ao se aproximar do aeroporto da capital federal.


Avião desviou rota após passageiro causar tumulto
Avião desviou rota após passageiro causar tumulto Reprodução/FlightAware

Em nota enviada à RECORD Brasília, a Latam confirmou que o voo LA8125 (Santiago–Fortaleza) foi desviado devido ao comportamento indisciplinado de um passageiro. Após o desembarque, o avião retomou a viagem e pousou em Fortaleza às 14h37, em segurança.

“A Latam reforça que cumpre rigorosamente os padrões de segurança e os regulamentos das autoridades nacionais e internacionais, mantendo o compromisso de garantir uma viagem segura para todos”, disse a companhia.


O que disse a Latam

A LATAM Airlines Brasil informa que, na manhã deste domingo (31/8), o voo LA8125 (Santiago-Fortaleza) foi desviado para o aeroporto de Brasília, onde, com apoio da Polícia Federal, ocorreu o desembarque de um passageiro em razão de comportamento indisciplinado.

Após o desembarque, a aeronave prosseguiu viagem e aterrissou em segurança em Fortaleza às 14h37.


A LATAM reforça que cumpre rigorosamente os padrões de segurança e os regulamentos das autoridades nacionais e internacionais, mantendo o compromisso de garantir uma viagem segura para todos.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com o voo da Latam que saiu de Santiago?

Um voo da Latam, que saiu de Santiago, no Chile, com destino a Fortaleza, precisou ser desviado para o Aeroporto Internacional de Brasília no último domingo (31) devido ao comportamento perturbador de um passageiro.

Qual foi o motivo do desvio do voo?

O desvio ocorreu porque um homem desrespeitou a tripulação, ouvia música alta no celular e atrapalhava a movimentação de outros passageiros que tentavam acessar o banheiro.

Como a tripulação reagiu à situação?

Diante do comportamento do passageiro, o comandante decidiu alterar a rota do voo e solicitar apoio da Polícia Federal.

O que aconteceu quando o avião pousou em Brasília?

Ao pousar em Brasília, agentes da Polícia Federal entraram na aeronave e pediram que o passageiro os acompanhasse até a saída. Ele não resistiu e deixou o avião escoltado.

Houve registro do incidente?

Sim, um vídeo feito por outro passageiro mostrou o momento em que o homem foi abordado pelos policiais.

O que as imagens de monitoramento mostraram?

Imagens da plataforma de monitoramento de voos FlightAware mostraram uma curva brusca da aeronave ao se aproximar do aeroporto da capital federal.

O que a Latam disse sobre o incidente?

Em nota enviada à RECORD Brasília, a Latam confirmou que o voo LA8125 foi desviado devido ao comportamento indisciplinado de um passageiro e que, após o desembarque, a aeronave prosseguiu viagem, aterrissando em Fortaleza às 14h37 em segurança.

Qual é a posição da Latam em relação à segurança?

A Latam afirmou que cumpre rigorosamente os padrões de segurança e os regulamentos das autoridades nacionais e internacionais, mantendo o compromisso de garantir uma viagem segura para todos.

