Avião muda rota para Brasília após passageiro perturbar viagem; PF tirou homem do voo Avião tinha saído do Chile com destino a Fortaleza; homem teria desrespeitado a tripulação e atrapalhado outros passageiros Brasília|Maurílio Nogueira, da RECORD Brasília 02/09/2025 - 15h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h11 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Voo da Latam de Santiago para Fortaleza foi desviado para Brasília.

Passageiro perturbou a viagem desrespeitando a tripulação e atrapalhando outros passageiros.

Polícia Federal foi acionada e retirou o homem do voo ao pousar em Brasília.

A aeronave seguiu para Fortaleza após o desembarque do passageiro indisciplinado.

Homem foi tirado do avião pela PF após tumultuar voo Reprodução/Material cedido à RECORD

Um voo da Latam que saiu de Santiago, no Chile, com destino a Fortaleza (CE), precisou ser desviado para o Aeroporto Internacional de Brasília no último domingo (31) após um passageiro causar confusão e perturbar outros viajantes durante a viagem.

Segundo relatos, o homem desrespeitou a tripulação, ouvia música alta no celular e atrapalhava a movimentação de passageiros que tentavam acessar o banheiro. Diante da situação, o comandante decidiu alterar a rota e solicitar apoio da Polícia Federal.

Ao pousar em Brasília, agentes da PF entraram na aeronave e pediram que o passageiro os acompanhasse até a saída. Ele não resistiu e deixou o avião escoltado. Um vídeo feito por outro passageiro mostrou o momento em que o homem foi abordado pelos policiais.

Imagens da plataforma de monitoramento de voos FlightAware mostram uma curva brusca da aeronave ao se aproximar do aeroporto da capital federal.

Avião desviou rota após passageiro causar tumulto Reprodução/FlightAware

Em nota enviada à RECORD Brasília, a Latam confirmou que o voo LA8125 (Santiago–Fortaleza) foi desviado devido ao comportamento indisciplinado de um passageiro. Após o desembarque, o avião retomou a viagem e pousou em Fortaleza às 14h37, em segurança.

“A Latam reforça que cumpre rigorosamente os padrões de segurança e os regulamentos das autoridades nacionais e internacionais, mantendo o compromisso de garantir uma viagem segura para todos”, disse a companhia.

O que disse a Latam

A LATAM Airlines Brasil informa que, na manhã deste domingo (31/8), o voo LA8125 (Santiago-Fortaleza) foi desviado para o aeroporto de Brasília, onde, com apoio da Polícia Federal, ocorreu o desembarque de um passageiro em razão de comportamento indisciplinado.

Após o desembarque, a aeronave prosseguiu viagem e aterrissou em segurança em Fortaleza às 14h37.

A LATAM reforça que cumpre rigorosamente os padrões de segurança e os regulamentos das autoridades nacionais e internacionais, mantendo o compromisso de garantir uma viagem segura para todos.

