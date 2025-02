Governo pagará R$ 478 milhões a organismo internacional para organizar COP 30, em Belém Acordo internacional foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira; contrato foi assinado em dezembro Brasília|Do R7, em Brasília 28/02/2025 - 10h34 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h08 ) twitter

Primeira-dama Rosângela da Silva e Mariano Jabonero, secretário-geral da OEI Ricardo Stuckert - 20.11.2024

O governo federal firmou parceria com o organismo internacional OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos), com sede na Espanha, para organizar a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima). O evento será realizado em novembro de 2025, em Belém (PA).

O extrato do acordo de cooperação internacional foi publicado nesta sexta-feira (28), com um contrato no valor de R$ 478,3 milhões.

Ainda segundo a publicação, a parceria foi firmada no dia 18 de dezembro do ano passado. A OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos) é a “maior organização multilateral de cooperação entre os países ibero-americanos de língua espanhola e portuguesa, com mais de 3.900 pessoas trabalhando em 20 países da região”, afirma o site da instituição.

A reportagem entrou em contato com os citados e aguarda respostas.

Confirmação foi publicada no Diário Oficial Reprodução/Diário Oficial da União - 24/12/2024

Segundo a publicação oficial, o acordo inclui a preparação, organização e realização do evento, “incluindo a realização de ações administrativas, organizacionais, culturais, educacionais, científicas e técnico-operacionais, em conformidade com o plano de trabalho, consubstanciado no instrumento”. A vigência do contrato é até o dia 30 de junho. Uma das pessoas que participaram da assinatura do acordo foi o diretor da OEI no Brasil, Rodrigo Rossi, que assumiu o posto em julho de 2024. Ele substituiu o atual secretário-executivo o Ministério da Educação, Leonardo Barchini.

Nas redes sociais da instituição, é possível encontrar fotos de autoridades brasileiras e diretores da OEI. Entre elas estão: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira dama, Janja da Silva, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Contratos com a OEI

De acordo com dados do Portal da Transparência, o governo Lula fechou, no segundo semestre de 2024, 5 acordos da OEI. São eles:

R$ 35 milhões com o MEC em 30 de agosto de 2024;

R$ 15 milhões com a Secretaria de Micro e Pequena Empresas no dia 17 de dezembro de 2024;

R$ 10 milhões com a Secretaria de Micro e Pequena Empresas no dia 18 d eoutubro de 2024;

R$ 8,1 milhões no dia 10 de dezembro de 2024 com a Presidência da República;

R$ 15,7 milhões com a Secop no dia 23 de dezembro de 2024.