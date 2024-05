Bolsonaro recebe alta após 11 dias em hospital de São Paulo para tratar infecção na perna

Alto contraste

Ex-presidente ficou internado por 11 dias (Material cedido à Agência Record)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta nesta sexta-feira (17) depois de 11 dias internado em um hospital particular de São Paulo para tratar um quadro de erisipela, infecção causada pelo contato de bactérias com a pele. Ao longo desse tempo, ele recebeu visitas de outros políticos e se manteve ativo nas redes sociais. Apesar da alta, ele ainda não tem previsão de quando vai retornar ao trabalho no PL, partido em que atua como presidente de honra. A previsão é que o ex-chefe do Executivo volte para a casa dele em Brasília ainda nesta sexta.

O ex-presidente chegou a ser internado em Manaus, mas foi transferido para a capital paulista no dia 6 de maio. O assessor do ex-chefe do Executivo, Fábio Wajgngarten, explicou Bolsonaro estava recebendo tratamento com antibióticos endovenosos para lidar com um quadro infeccioso de erisipela.

Segundo o Ministério da Saúde, erisipela é um processo infeccioso da pele, que pode atingir a gordura do tecido celular, causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos. A doença não é contagiosa e é causada pela bactéria Estreptococo, que penetra na pele.