Cacique Raoni cobra Lula a definir sucessor à Presidência Líder indígena disse que presidente tem que escolher um sucessor que continue o trabalho de proteger os povos indígenas Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 04/04/2025 - 18h15 (Atualizado em 04/04/2025 - 18h23 )

Raoni e Lula se encontraram nesta sexta-feira Ricardo Stuckert/PR - 4.4.2025

O cacique Raoni Metuktire, uma das principais lideranças indígenas do Brasil e do mundo, cobrou nesta sexta-feira (4) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a apresentar quem será o sucessor dele na Presidência da República, que segundo Raoni terá que continuar o trabalho de Lula na defesa pelos povos indígenas

“Quero pedir ao senhor para pensar no seu sucessor, que tem que ser o próximo presidente da República, para continuar seu trabalho de proteger os povos indígenas e o nosso território”, afirmou Raoni.

A declaração ocorreu durante visita de Lula à região do Xingu, em Mato Grosso. Na ocasião, o presidente condecorou o cacique com a principal honraria do país, a Ordem Nacional do Mérito, pelos trabalhos prestados em defesa dos direitos dos povos indígenas.

Ao longo do seu discurso, Raoni alertou Lula sobre os riscos de uma eventual exploração de petróleo na Margem Equatorial do país, que se estende pelo litoral do Rio Grande do Norte ao Amapá. O presidente defende a realização de estudos no local para verificar se a região possui potencial petrolífero.

“Eu estou sabendo que lá na Foz do Rio Amazonas, o senhor está pensando no petróleo debaixo do fundo do mar. Eu penso que não [é adequado]. Essas coisas, na forma como estão, garantem que a gente tenha o meio ambiente e a Terra com menos poluição e menos aquecimento”, disse Raoni.

“Se isso acontecer [exploração do petróleo], eu sou pajé também, eu já tive contato com espíritos que sabem do risco que a gente tem de continuar trabalhando dessa forma, de destruir, destruir e destruir, com consequências muito grandes que não conseguiremos parar”, acrescentou o cacique.

