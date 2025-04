Lula condecora cacique Raoni com a maior honraria do país Presidente entregou medalha da Ordem Nacional do Mérito pelos serviços prestados em defesa dos direitos dos povos indígenas Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 04/04/2025 - 16h35 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h48 ) twitter

Lula entregou medalha a Raoni nesta sexta Ricardo Stuckert/PR - 4.4.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condecorou nesta sexta-feira (4) o cacique Raoni com a principal honraria do país, a Ordem Nacional do Mérito, pelos trabalhos prestados em defesa dos direitos dos povos indígenas. A entrega da medalha ocorreu na Almeida Piaraçu, em Mato Grosso.

“É com muita alegria que fazemos esse reconhecimento, com a medalha Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito, a mais alta condecoração do Estado brasileiro”, disse Lula ao entregar medalha.

“Guerreiro incansável na defesa dos povos indígenas, do meio ambiente e da Amazônia, nosso querido Raoni segue ativo em sua nobre missão Missão de semear a cultura indígena e o respeito aos povos originários e à floresta. Um trabalho indispensável para as conquistas indígenas das últimas décadas, como os direitos assegurados na Constituição de 1988″, acrescentou.

Lula também destacou que “Raoni é uma liderança que inspira paz, sabedoria ancestral e profundo conhecimento sobre as necessidades da terra e a relação do homem com a natureza”. “Por isso mesmo, atrai atenção e apreço de tanta gente em todo o mundo”, frisou.

A condecoração foi publicada no DOU (Diário Oficial da União). Segundo o texto, Raoni recebeu a homenagem “em razão dos relevantes serviços prestados em defesa dos direitos dos povos indígenas, da Floresta Amazônica e do meio ambiente”.

Lula cumpre agenda, nesta sexta-feira (4), na Aldeia Piaraçu, na Terra Indígena Capoto-Jarina, em Mato Grosso, às margens do rio Xingu.

O convite para a visita ao território foi feito no mês passado, quando o presidente recebeu lideranças da região no Palácio da Alvorada. Entre os pontos que devem ser abordados durante a viagem de Lula ao Xingu, estão a segurança alimentar, mudanças climáticas e fortalecimento das culturas.

O Parque Nacional Indígena do Xingu ocupa uma área de mais de 2,6 milhões de hectares, em uma zona de transição entre o Cerrado e a Amazônia, onde vivem mais de 5,5 mil indígenas de diferentes etnias e territórios: Yawalapiti, Aweti, Ikpeng, Kaiabi, Kalapalo, Kamaiurá, Kĩsêdjê, Kuikuro, Matipu, Mehinako, Nahukuá, Naruvotu, Wauja, Tapayuna, Trumai e Yudja.

