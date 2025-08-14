Câmara aprova inclusão de assédio sexual no Código Penal Militar
Texto agora segue para análise do Senado
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (13), um projeto de lei que inclui o crime de assédio sexual no Código Penal Militar. Relatado pela deputada federal Coronel Fernanda (PL-MS), o texto agora segue para análise do Senado.
A proposta estabelece as medidas a serem adotadas para prevenir e de proteção nos casos de assédio nos ambientes profissionais militares.
A pena para o crime será de dois a quatro anos de prisão, com aumento de até 1/3 se a vítima for menor de 18 anos, se a conduta ocorrer com emprego de violência física ou se for realizada por superior imediato.
As medidas previstas no projeto vão valer para os militares das Forças Armadas, das polícias militares e dos corpos de bombeiros. Além disso, são válidas para as pessoas sob jurisdição administrativa ou disciplinar dos militares, independentemente do local em que se encontrem.
Caso existam indícios suficientes do cometimento de crime, o suspeito deve ser afastado provisoriamente
Se for condenado de forma definitiva, o afastamento vai se transformar em movimentação, impedindo o autor do crime de de trabalhar na unidade na qual tenha ascensão funcional em relação à vítima por um período de quatro anos.
O assédio sexual é definido como toda conduta de natureza verbal, não verbal ou física, com conotação sexual, indesejada e reiterada, praticada no contexto funcional ou institucional.
Medidas protetivas
A proposta determina que a autoridade militar responsável adote medidas protetivas assim que tomar conhecimento de situação de assédio sexual envolvendo militar.
Eis algumas:
- deslocamento do reclamado para trabalhar em outra unidade ou setor de trabalho com preservação da remuneração e sem prejuízo do andamento do processo administrativo ou judicial;
- determinação de restrição de contato, por qualquer meio, entre o reclamado e a vítima, inclusive por canais hierárquicos ou institucionais;
- proibição do acesso do reclamado aos locais frequentados pela vítima, inclusive eventos ou treinamentos obrigatórios;
- garantia de transferência funcional, a pedido da vítima, para unidade, setor ou área distinta, sem prejuízo de direitos e progressões funcionais a que faça jus;
- permissão de a vítima ser acompanhada por pessoa de sua escolha para atos administrativos ou processuais, com audiência sem a presença do reclamado; e
- determinação de acompanhamento psicológico e terapêutico do reclamado.
A adoção das medidas protetivas deverá ser comunicada de imediato ao Ministério Público Militar, à ouvidoria competente e, quando for o caso, à autoridade judicial.
Na decisão que impor as medidas protetivas, a autoridade deverá detalhar as consequências de seu descumprimento por parte do reclamado. Uma delas é que isso será considerado recusa de obediência, um crime militar que está no código.
