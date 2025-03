Carro na contramão atropela pedestre, bate em árvore e pega fogo; veja vídeo Imagens mostram condutor em zigue-zague em uma pista do DF durante feriado; duas pessoas morreram Brasília|Do R7 04/03/2025 - 07h53 (Atualizado em 04/03/2025 - 07h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista bateu em árvore após atropelar pedestre no Gama (DF)

Um carro conduzido em zigue-zague, entre a pista de origem e a contramão, deu início a uma tragédia no Distrito Federal no último domingo (2). O motorista que conduzia o veículo atropelou um pedestre e bateu em uma árvore, em ação que acabou com o carro em chamas. Duas pessoas morreram.

A imprudência foi registrada por passageiros que estavam logo atrás do veículo. Nas imagens é possível ver outros condutores em sinal de alerta ao motorista que não dirigia de forma adequada. Toda a situação aconteceu próximo à Ponte Alta, no Gama. Veja as imagens:

Antes de bater em uma árvore, o carro atropelou um homem de 64 anos, que morava em uma chácara na região. Ele voltava de um mercado e não resistiu ao impacto do veículo.

O motorista colidiu em uma árvore logo depois, provocando um incêndio no próprio veículo. Ele também morreu e foi encontrado carbonizado.

‌



Investigadores apuram a causa do acidente, mas trabalham com a possibilidade de que o motorista estava embriagado ou que tenha tido uma crise de hipoglicemia - quando há pouco açúcar no sangue.

Autoridades relataram à RECORD que a confirmação só será confirmada quando houver a conclusão de autópsia. O processo pode demorar, pelas condições do corpo do motorista.

‌